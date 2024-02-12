ЧП на льду: снегоход с рыбаками провалился под воду в Башкирии
В понедельник утром, 12 января, в Баймакском районе Башкирии произошло ЧП - снегоход с тремя рыбаками из Магнитогорска провалился под лед на Графском озере.
Мужчины, завершив рыбалку, собрались домой, но при движении по льду их снегоход частично погрузился в воду. Самостоятельно добраться до берега рыбаки не смогли.
О происшествии сообщили в МЧС. На место происшествия тут же прибыли спасатели. С помощью специальных средств они вытащили застрявший снегоход на берег и эвакуировали рыбаков. К счастью, никто из них не пострадал.
В Госкомитете РБ по ЧС напоминают: выезд на лед на снегоходе или квадроцикле категорически запрещен! Это очень опасно, так как толщина льда может быть неоднородной, а полыньи скрыты под снегом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
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