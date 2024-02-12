Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии лжеполицейские похитили мужчину, а затем жестоко избили в подвале

В Башкирии лжеполицейские похитили мужчину, а затем жестоко избили в подвале

В Башкирии злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, похитили мужчину и подвергли его пыткам в подвале.

Согласно сообщениям, преступники передвигались на белом автомобиле "Лада Веста" с поддельными номерами. Вечером 3 февраля они заблокировали проезд автомобиля 27-летнего жителя города Туймазы. Лица злоумышленников были скрыты масками, а сами они представились полицейскими.

Мужчину надели в наручники, вытащили из автомобиля, отобрали мобильник, увезли в соседний город и бросили в подвал. Там они жестоко избили пленника, оторвав ему часть уха. Позднее едва живого мужчину выбросили в Октябрьском.

Спустя несколько дней полиции удалось задержать подозреваемых - троих жителей Октябрьского. Их подозревают в ограблении и похищении человека, возбуждены два уголовных дела.

В Куюргазинском районе Башкирии трое жителей похитили сельчанина, ворвавшись к нему в дом В Куюргазинском районе Башкирии трое жителей похитили сельчанина, ворвавшись к нему в дом
Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
Читайте также

В Куюргазинском районе Башкирии трое жителей похитили сельчанина, ворвавшись к нему в дом
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе Башкирии трое жителей похитили сельчанина, ворвавшись к нему в дом
В Уфе осудят жителя Москвы, напавшего на бизнесмена и похитившего иномарку
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудят жителя Москвы, напавшего на бизнесмена и похитившего иномарку
В Уфе подростки жестоко избили ветерана труда
Происшествия в Башкирии
В Уфе подростки жестоко избили ветерана труда
В Башкирии задержали трех подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Кузнецовском затоне города Уфы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали трех подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Кузнецовском затоне города Уфы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok