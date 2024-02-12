В Башкирии лжеполицейские похитили мужчину, а затем жестоко избили в подвале
В Башкирии злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, похитили мужчину и подвергли его пыткам в подвале.
Согласно сообщениям, преступники передвигались на белом автомобиле "Лада Веста" с поддельными номерами. Вечером 3 февраля они заблокировали проезд автомобиля 27-летнего жителя города Туймазы. Лица злоумышленников были скрыты масками, а сами они представились полицейскими.
Мужчину надели в наручники, вытащили из автомобиля, отобрали мобильник, увезли в соседний город и бросили в подвал. Там они жестоко избили пленника, оторвав ему часть уха. Позднее едва живого мужчину выбросили в Октябрьском.
Спустя несколько дней полиции удалось задержать подозреваемых - троих жителей Октябрьского. Их подозревают в ограблении и похищении человека, возбуждены два уголовных дела.
Автор: Семен Подгорный
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