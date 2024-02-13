В Уфе столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали ребенок и пенсионерка

В понедельник, 12 февраля, недалеко от дома №77 по улице Ленина в Уфе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Водитель Форд Фокус, двигаясь по бульвару Ибрагимова в направлении улицы Цюрупы, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi ASX.

В результате происшествия 8-летний пассажир Форда и 70-летняя пенсионерка за рулем Mitsubishi ASX получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что утром 12 февраля 2024 года на автодороге вблизи села Гафурово Туймазинского района Республики Башкортостан произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и грузового автомобиля DAF.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ГИБДД по РБ