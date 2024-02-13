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В Башкирии организованы поиски: пропала 30-летняя жительница Сибая

В Башкирии организованы поиски: пропала 30-летняя жительница Сибая

С 12 февраля 2024 года в Башкирии ведутся поиски 30-летней жительницы города Сибая – Алии Ильбуловой. Информацию о пропаже распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы:

  • Рост: 160 см
  • Телосложение: среднее
  • Волосы: темные
  • Глаза: карие

Во что была одета:

  • Белая длинная куртка
  • Черная спортивная олимпийка
  • Черная длинная юбка
  • Белый платок
  • Черные сапоги

Если вам известно что-либо о местонахождении Алии Ильбуловой, просим сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

Любая информация может оказаться полезной и помочь в поиске пропавшей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Сибай происшествия поиск
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