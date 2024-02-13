В Башкирии организованы поиски: пропала 30-летняя жительница Сибая
С 12 февраля 2024 года в Башкирии ведутся поиски 30-летней жительницы города Сибая – Алии Ильбуловой. Информацию о пропаже распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
Приметы:
- Рост: 160 см
- Телосложение: среднее
- Волосы: темные
- Глаза: карие
Во что была одета:
- Белая длинная куртка
- Черная спортивная олимпийка
- Черная длинная юбка
- Белый платок
- Черные сапоги
Если вам известно что-либо о местонахождении Алии Ильбуловой, просим сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.
Любая информация может оказаться полезной и помочь в поиске пропавшей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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