В Башкирии организованы поиски: пропала 30-летняя жительница Сибая

С 12 февраля 2024 года в Башкирии ведутся поиски 30-летней жительницы города Сибая – Алии Ильбуловой. Информацию о пропаже распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы:

Рост: 160 см

Телосложение: среднее

Волосы: темные

Глаза: карие

Во что была одета:

Белая длинная куртка

Черная спортивная олимпийка

Черная длинная юбка

Белый платок

Черные сапоги

Если вам известно что-либо о местонахождении Алии Ильбуловой, просим сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

Любая информация может оказаться полезной и помочь в поиске пропавшей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети