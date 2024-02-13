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В Нефтекамске на ученицу пятого класса обрушилась керамическая плитка

В Нефтекамске на ученицу пятого класса обрушилась керамическая плитка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту травмирования школьницы в Нефтекамске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стала информация о некачественном капитальном ремонте, проведенном в 2023 году в одной из школ города компанией «Билд». В результате халатности подрядчика в конце января 2024 года в помещении санузла обрушилась керамическая плитка, причинив травмы ученице пятого класса.

Несмотря на произошедшее, администрация образовательного учреждения не уведомила о случившемся правоохранительные органы.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета по Республике Башкортостан проводится процессуальная проверка. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, а также подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия
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