В Уфе спасатели помогли спасти ребенка, оказавшегося запертым в автомобиле

15:51, 14 фев 2024

В городе Уфе экстренные службы получили тревожный сигнал о том, что в одном из припаркованных автомобилей находится трехлетний малыш. Сообщение поступило от матери ребенка, которая решила обратиться за помощью в экстренные службы.

В своем обращении она пояснила, что посадила своего маленького сына в заведенную машину и отошла, чтобы очистить автомобиль от снега. Именно в тот момент, когда женщина занималась уборкой, неожиданно сработала сигнализация транспортного средства, что привело к автоматической блокировке всех дверей.

После получения сигнала о происшествии сотрудники центрального поисково-спасательного отряда Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям незамедлительно прибыли на указанное место. Прибыв на место происшествия, спасатели обеспечили доступ в салон автомобиля и передали ребенка его матери, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru