«Хватит шуметь!»: в Уфе пьяная ссора чуть не закончилась убийством

21:32, 14 фев 2024

По данным следственного комитета Башкирии, 7 февраля 2024 года трое мужчин, проживающих на съемной квартире, решили скоротать время за распитием спиртных напитков. В ходе застолья между ними разгорелся спор. Один из собутыльников, 32-летний мужчина, периодически шумел, что вызывало недовольство как его товарищей, так и соседей.

Желая утихомирить шумного соседа, злоумышленник выхватил нож и, действуя на почве внезапно возникшей враждебности, нанес ему два удара — в шею и живот.

Пострадавший оказал активное сопротивление. Благодаря его действиям, а также своевременному прибытию бригады скорой помощи, удалось избежать трагического исхода.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Он полностью признал свою вину в содеянном.

Следственным комитетом Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ