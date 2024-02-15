В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью

09:30, 15 фев 2024

13 февраля в башкирском городе Белебее произошло трагическое событие – 15-летний подросток, ученик 8 класса, покончил с собой. Тело юноши на чердаке дома обнаружила его мать. Информацию об этом распространило издание «КП-Уфа».

По имеющимся данным, никаких предсмертных записок молодой человек не оставил. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося сотрудники правоохранительных органов изъяли его мобильный телефон.

Как стало известно, подросток жил в полной семье. Его мать не работает, а отец трудится экскаваторщиком на местном предприятии. У погибшего также есть младшая сестра, которая учится в четвертом классе.

По словам знакомых, семья характеризовалась положительно. Юноша не состоял на учете у психиатра и не демонстрировал суицидальных наклонностей.

В настоящее время Следком Белебеевского района проводит проверку по данному факту.

Автор: Семен Подгорный