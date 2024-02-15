На волосок от гибели: жуткое ДТП в Башкирии чудом не унесло жизни водителей

09:46, 15 фев 2024

В Зианчуринском районе Башкортостана на автодороге в направлении Верхний Сарабиль — Кувандык произошла аварийная ситуация, в результате которой водители двух транспортных средств, автомобилей марки «Рено Логан» и «Лада Калина», чудом избежали травм и остались живыми.

Согласно информации, полученной из официальных источников, инцидент случился из-за того, что водитель автомобиля «Лада Калина» не соблюдал необходимый боковой интервал безопасности при движении и столкнулся с автомобилем «Рено Логан», двигавшимся в соседнем ряду.

Следственные органы провели разбирательство и составили административный протокол в отношении водителя «Лады», допустившего столкновение транспортных средств. В документе было зафиксировано нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за которое законом предусмотрено наложение штрафа в размере 1500 рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети