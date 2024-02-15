В Уфе столкнулись четыре автомобиля, пострадала женщина

10:28, 15 фев 2024

Вчера, 14 февраля 2024 года, в утренние часы на проспекте Октября в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей. Об этом сообщает столичная ГИБДД.

Согласно информации ведомства, 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Дастер», двигался по проспекту Октября в направлении улицы Г. Галле. В процессе движения он столкнулся с тремя попутными автомобилями: «Шкода Фабия», «Фольксваген Гольф» и «Форд Фьюжен».

В результате столкновения 39-летняя женщина, находившаяся за рулем «Фольксваген Гольф», получила травму руки. Она обратилась в травмпункт, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра врачей женщину отпустили домой.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ГИБДД по РБ