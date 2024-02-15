Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе разыскивают 20-летнюю рыжеволосую девушку

В Уфе разыскивают 20-летнюю рыжеволосую девушку

14:11, 15 фев 2024

В столице республики Башкортостан пропала без вести двадцатилетняя девушка по имени Лиана Нафикова, о чем 15 февраля текущего года проинформировали волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальной сети «ВКонтакте».

Последние сведения о ее местоположении относятся к 12 февраля, после чего ее местонахождение остается неизвестным.

Волонтеры предоставили следующее описание внешности пропавшей девушки: рост 163 сантиметра, среднее телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза. В последний раз Лиана была замечена в черной куртке, джинсах и белых ботинках.

Поисковики обратились к гражданам с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения пропавшей девушки, по телефонным номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман В Башкирии ведутся поиски 41-летней жительницы села Урман
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
Читайте также

В Уфе пропала 14-летняя Карина Хабибулина
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 14-летняя Карина Хабибулина
В Башкирии пропала жительница Уфы Алёна Баркина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Уфы Алёна Баркина
В селе Иглино волонтеры объявили о поисках 16-летней Снежаны Бахаревой
Происшествия в Башкирии
В селе Иглино волонтеры объявили о поисках 16-летней Снежаны Бахаревой
В Уфе ищут 15-летнюю школьницу Анну Шмелькову
Происшествия в Башкирии
В Уфе ищут 15-летнюю школьницу Анну Шмелькову


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok