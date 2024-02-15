В Уфе разыскивают 20-летнюю рыжеволосую девушку

14:11, 15 фев 2024

В столице республики Башкортостан пропала без вести двадцатилетняя девушка по имени Лиана Нафикова, о чем 15 февраля текущего года проинформировали волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальной сети «ВКонтакте».

Последние сведения о ее местоположении относятся к 12 февраля, после чего ее местонахождение остается неизвестным.

Волонтеры предоставили следующее описание внешности пропавшей девушки: рост 163 сантиметра, среднее телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза. В последний раз Лиана была замечена в черной куртке, джинсах и белых ботинках.

Поисковики обратились к гражданам с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения пропавшей девушки, по телефонным номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети