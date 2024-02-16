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В Башкирии больше 3 месяцев не могут найти 31-летнего Юнира Алиббаева

В Башкирии больше 3 месяцев не могут найти 31-летнего Юнира Алиббаева

11:02, 16 фев 2024

В Башкирии уже более трех месяцев ведутся поиски 31-летнего Юнира Алиббаева, жителя СНТ «Энергетик», расположенного в Азикеевском сельсовете Белорецкого района.

О пропаже мужчины 11 ноября 2023 года сообщила поисковая организация «Лиза Алерт». С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Юнир Алиббаев имеет следующие приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район происшествия поиск
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