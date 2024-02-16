В Башкирии больше 3 месяцев не могут найти 31-летнего Юнира Алиббаева
11:02, 16 фев 2024
В Башкирии уже более трех месяцев ведутся поиски 31-летнего Юнира Алиббаева, жителя СНТ «Энергетик», расположенного в Азикеевском сельсовете Белорецкого района.
О пропаже мужчины 11 ноября 2023 года сообщила поисковая организация «Лиза Алерт». С тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Юнир Алиббаев имеет следующие приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
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