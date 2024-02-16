В Башкирии пропал 27-летний Руслан Бекиров
21:18, 16 фев 2024
В башкирском городе Ишимбае распространяется тревожная информация о без вести пропавшем 27-летнем местном жителе Руслане Бекирове.
Как сообщил поисково-спасательный отряд «Отклик», 14 февраля 2024 года Бекиров вышел из дома в неизвестном направлении и с тех пор его местонахождение не установлено.
По информации волонтеров, мужчина имеет следующие приметы: рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были серая куртка, черный с зелеными вставками спортивный костюм и кроссовки.
Отряд «Отклик» просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Руслана Бекирова, срочно связаться с ними по телефону 8987-106-06-01 или сообщить в полицию по номеру 102.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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