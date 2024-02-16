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Пятиклассник из Башкирии принес в школу нож и угрожал расправой однокласснику

Пятиклассник из Башкирии принес в школу нож и угрожал расправой однокласснику

21:34, 16 фев 2024

В одной из школ башкирского города Ишимбая произошел вопиющий инцидент: 11-летний ученик 5 класса принес в школу холодное оружие и угрожал расправой своему однокласснику.

Как стало известно «КП-Уфа» из достоверных источников, после окончания уроков в гардеробе школы между двумя мальчиками разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки один из них, охваченный гневом, достал нож и, угрожая расправой, заявил, что нанесет удар своему оппоненту в живот.

Испуганный школьник не стал медлить и тут же сообщил о случившемся классному руководителю. Педагог, осознавая серьезность ситуации, предприняла попытки найти обидчика, но к тому моменту он уже покинул школу и отправился домой.

Пострадавший от угроз мальчик находился в шоковом состоянии. Ему требовалась психологическая помощь.

Директор школы был вынужден обратиться в органы правопорядка. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение к ответственности виновного.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай происшествия
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