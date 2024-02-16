Жительница Башкирии стала жертвой «виртуального ухажера», потеряв почти 100 тысяч рублей

22:22, 16 фев 2024

35-летняя жительница башкирского города Кумертау попалась на удочку интернет-мошенника, который, представившись богатым иностранцем, обманул ее на крупную сумму денег. Информацию об этом распространила информационная служба регионального МВД.

Изучив профиль одинокой женщины в социальных сетях, злоумышленник искусно втерся к ней в доверие, создав образ состоятельного и успешного человека. В ходе онлайн-переписки он делился с ней историями о своей «нелегкой службе» военным в Сирии, одновременно очаровывая обещаниями скорой встречи и женитьбы.

Однако, как водится в подобных историях, «ухажер» поведал о непреодолимом препятствии — невозможности перевезти через таможню крупную сумму в размере 100 тысяч долларов. Якобы для решения этой проблемы он отправил эти деньги своей «возлюбленной» в почтовой посылке.

Введенная в заблуждение женщина, охваченная надеждой на счастливое будущее, поверила в эту историю. Мошенник же, умело играя на ее чувствах, убедил ее в необходимости оплаты «налогов» за мнимую посылку. В итоге, поддавшись его уловкам, она перевела ему 95 тысяч рублей.

Но на этом злоумышленник не остановился. Вскоре он вновь вышел на связь, требуя перевода дополнительных средств для «окончательного оформления» посылки. К счастью, на этот раз женщина заподозрила неладное и, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту проводится расследование, направленное на установление личности и местонахождения мошенника.

Автор: Семен Подгорный