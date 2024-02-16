В Башкирии сиделка обманула и обокрала свою подопечную

22:31, 16 фев 2024

В башкирском городе Белорецке расследуется история с участием 53-летней жительницы населенного пункта Зигаза, которая, будучи инвалидом, нуждалась в помощи сиделки. В январе она пригласила на эту роль свою 34-летнюю знакомую из села Тукан.

Первые два дня сиделка исправно выполняла свои обязанности, закупая необходимые продукты и сдавая подопечной сдачу. Однако, как только 53-летняя женщина почувствовала себя плохо и была госпитализирована, события приняли неожиданный оборот.

Сиделка, сопровождая свою подопечную в больницу, получила от нее 16 000 рублей на покупку предметов личной гигиены и продуктов. Потратив лишь 5 000 рублей, она не спешила возвращать остаток, ссылаясь на мнимую безопасность хранения средств.

Вечером, покинув больницу, сиделка не вернулась ни на следующий день, ни впоследствии. Опасаясь за свои сбережения, 53-летняя женщина обратилась в органы правопорядка.

В ходе расследования 34-летняя сиделка была найдена, но денег при ней уже не оказалось. Она созналась, что, поддавшись искушению, потратила их на алкоголь и закуску.

Осознав тяжесть своего поступка, женщина раскаялась, признала свою вину и возместила причиненный ущерб. В данный момент на нее заведено уголовное дело, а материалы расследования переданы в суд.

Автор: Семен Подгорный