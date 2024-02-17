В Башкирии расследуется дело о домогательствах отчима к падчерицам
22:38, 17 фев 2024
В башкирском городе Учалы 46-летний мужчина подозревается в совершении сексуальных действий в отношении своих падчериц. Об этом сообщает информационное агентство «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно информации издания, мать девочек обратилась в органы внутренних дел с заявлением о противоправных действиях со стороны ее супруга. Женщина сообщила, что ее дочери, 13 и 9 лет, подверглись домогательствам со стороны отчима.
По словам матери, в 2021 году мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался целовать 11-летнюю падчерицу в интимные места. В 2023 году он предпринял попытку поцеловать в губы 9-летнюю девочку.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Изображение от Racool_studio на Freepik
Автор: Семен Подгорный
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