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Не бросили в беде: в Башкирии сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику в лютый мороз

Не бросили в беде: в Башкирии сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику в лютый мороз

12:02, 18 фев 2024

В Иглинском районе Республики Башкортостан сотрудники дорожно-патрульной службы заметили грузовой автомобиль марки Renault, припаркованный на обочине федеральной автодороги М-5 «Урал» на 1506 километре, при температуре воздуха минус 29 градусов Цельсия.

Водитель-дальнобойщик пояснил представителям Государственной инспекции безопасности дорожного движения, что грузовик сломался. Салон автомобиля уже остыл. Совместно с водителем инспекторы выявили неисправность сепаратора, кроме того, у фуры лопнул шланг гидроусилителя. О случившемся рассказал в своем телеграм-канале главный государственный автомобильный инспектор РБ Владимир Севастьянов.

Сотрудники ДПС отвезли мужчину в магазин автозапчастей и оказали помощь дальнобойщику в ремонте транспортного средства. Водитель выразил благодарность полицейским. Владимир Севастьянов отметил, что в сложных погодных условиях сотрудники дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Иглинский район происшествия ГИБДД
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