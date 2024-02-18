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В Башкирии 59-летний мужчина убил знакомую во время застолья

В Башкирии 59-летний мужчина убил знакомую во время застолья

12:09, 18 фев 2024

В январе в башкирском городе Туймазы произошло жуткое происшествие: 59-летний мужчина, находясь в общежитии в компании 62-летней знакомой, распивал спиртные напитки. В ходе застолья между собутыльниками вспыхнула ссора, переросшая в жестокое избиение.

Мужчина наносил удары кулаками и ногами по голове и телу женщины. Затем он хладнокровно продолжил употреблять алкоголь, словно ничего не произошло.

Лишь спустя некоторое время, когда он увидел, что его жертве стало совсем плохо, он вызвал скорую помощь. Однако к моменту приезда медиков было уже слишком поздно: женщина скончалась от полученных травм.

Как стало известно, ранее этот мужчина уже был судим за аналогичное преступление, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью той же самой потерпевшей.

Обвиняемый не стал скрываться от правосудия. Он сознался в содеянном и подробно рассказал детали преступления.

В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы происшествия убийство
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