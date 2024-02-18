В Уфе произошла смертельная авария
15:26, 18 фев 2024
В воскресный день, 18 февраля 2024 года, в Ленинском районе города Уфы, столицы Республики Башкортостан, случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель человека.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по РБ, на 4-м километре автомобильной дороги Дема-Затон водитель автомобиля марки Lifan, выезжая из населенного пункта Ветошниково, по неустановленной пока причине допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. В результате сильного лобового удара водитель Lifan получил смертельные травмы. Двое его пассажиров, среди которых был и 12-летний ребенок были госпитализированы в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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