В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
09:23, 19 фев 2024
Днем 18 февраля в Уфе произошло столкновение трех автомобилей – Ford EcoSport, Geely Monjaro и Hyundai Creta. В результате аварии пострадали два человека: пассажирка Ford EcoSport и несовершеннолетний ребенок из Geely Monjaro.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. Спасатели оказали первой помощь пострадавшей женщине и транспортировали ее до кареты скорой помощи.
О характере травм и состоянии пострадавших на данный момент не сообщается.
Госкомитет РБ по ЧС призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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