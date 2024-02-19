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В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

09:23, 19 фев 2024

Днем 18 февраля в Уфе произошло столкновение трех автомобилей – Ford EcoSport, Geely Monjaro и Hyundai Creta. В результате аварии пострадали два человека: пассажирка Ford EcoSport и несовершеннолетний ребенок из Geely Monjaro.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. Спасатели оказали первой помощь пострадавшей женщине и транспортировали ее до кареты скорой помощи.

О характере травм и состоянии пострадавших на данный момент не сообщается.

Госкомитет РБ по ЧС призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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