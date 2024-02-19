Жестокая расправа: браконьеры убили 5 кабанов в Башкирии

14:50, 19 фев 2024

В ходе рейдовых мероприятий по охране животного мира в Башкирии была обнаружена жуткая находка: пять убитых кабанов.

Сотрудники патрульно-постовой службы, совместно с начальником инспекции ассоциации охотников и рыболовов РБ, обнаружили туши животных возле лесопосадки недалеко от д. Северный.

По предварительным данным, браконьеры, не имея разрешения на отстрел, добыли животных. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать группу из 6 человек, которые подозреваются в совершении данного преступления. Пятеро из них являются жителями г. Магнитогорск, один – житель д. Северный.

У злоумышленников были изъяты 4 снегохода, ружья, радиостанции, а также ножи. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети