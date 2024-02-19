Жестокая расправа: браконьеры убили 5 кабанов в Башкирии
14:50, 19 фев 2024
В ходе рейдовых мероприятий по охране животного мира в Башкирии была обнаружена жуткая находка: пять убитых кабанов.
Сотрудники патрульно-постовой службы, совместно с начальником инспекции ассоциации охотников и рыболовов РБ, обнаружили туши животных возле лесопосадки недалеко от д. Северный.
По предварительным данным, браконьеры, не имея разрешения на отстрел, добыли животных. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать группу из 6 человек, которые подозреваются в совершении данного преступления. Пятеро из них являются жителями г. Магнитогорск, один – житель д. Северный.
У злоумышленников были изъяты 4 снегохода, ружья, радиостанции, а также ножи. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
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