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В Башкирии в ДТП погибли водитель и пассажир Lada Priora

В Башкирии в ДТП погибли водитель и пассажир Lada Priora

18:22, 19 фев 2024

В понедельник, 19 февраля 2024 года, на территории Гафурийского района Республики Башкортостан произошло столкновение двух легковых автомобилей, повлекшее за собой трагические последствия. Два человека, находившиеся в салоне одного из транспортных средств, погибли на месте происшествия.

О трагедии сообщил в своем Телеграм-канале руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов. По предварительным данным, ДТП произошло вблизи села Красноусольский. Столкнулись автомобили Форд Фокус и Лада Приора. В результате аварии водитель и пассажир «Приоры» получили травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Для координации действий инспекторов ГИБДД и установления всех обстоятельств произошедшего Владимир Севастьянов лично выехал на место аварии.

В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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