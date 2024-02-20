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На трассе в Башкирии перевернулся бензовоз

На трассе в Башкирии перевернулся бензовоз

09:05, 20 фев 2024

Согласно сообщениям ГИБДД и МЧС Республики Башкортостан, вечером 19 февраля на одной из автомобильных трасс произошло ДТП, в результате которого опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 кубометра дизельного топлива.

Авария произошла, когда 53-летний водитель грузового автомобиля марки КамАЗ, следовавший из города Янаул в Уфу, в районе населенного пункта Кушнаренково не справился с управлением. В итоге бензовоз съехал с дороги и перевернулся.

Из цистерны на проезжую часть вытекло порядка трех тонн дизельного топлива. Для предотвращения возгорания пожарные распылили в зоне разлива пену. В результате инцидента загрязнению подверглись лишь 0,5 км дорожного полотна, в близлежащие водоемы дизельное топливо не попало.

Как сообщили в МЧС республики утром 20 февраля, к этому времени утечка топлива была остановлена. Однако в связи с проведением работ по ликвидации последствий аварии и очистке трассы, движение транспорта на данном участке перекрыто. Водителям приходится объезжать проблемный участок по 20-километровому маршруту через населенный пункт Кушнаренково.

В настоящее время спасательные службы занимаются откачкой оставшегося в цистерне топлива, после чего планируется поднять опрокинувшийся автомобиль и вывести его с проезжей части. Как дополнили в ведомстве, работы по сбору и утилизации загрязненного песка запланированы на дневное время.

В результате аварии никто не пострадал, ущерб причинен только технике и дорожному покрытию.

В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие В Башкирии столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии
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