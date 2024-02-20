Ревность довела до убийства: житель Башкирии забил знакомого молотком

09:16, 20 фев 2024

В башкирском городе Белорецке ревность толкнула 59-летнего мужчину на непоправимый шаг – убийство своего знакомого. Следственный комитет Башкирии сообщает о деталях этой трагедии.

17 января текущего года, после совместного распития спиртных напитков с 38-летним знакомым, мужчина отправился на работу, оставив его в своей квартире. Однако, терзаемый чувством ревности к своей сожительнице, он не мог спокойно работать. Вернувшись домой, он застал своего знакомого все еще там.

Между мужчинами разгорелась ссора, которая быстро переросла в драку. Ослепленный яростью, 59-летний мужчина схватил молоток и нанес своему оппоненту несколько ударов по голове. После этого он выпроводил раненого из квартиры и продолжил свой рабочий день.

Но раны оказались слишком серьезными. 38-летний мужчина был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался через 2 недели.

В настоящий момент ревнивец находится под стражей. Следствие тщательно разбирается в обстоятельствах трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии