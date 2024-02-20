В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
09:23, 20 фев 2024
10 февраля 2024 года, в утренние часы, на улице Октябрьской в селе Бураево произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения ВАЗ-2114 и припаркованного грузовика Scania два человека получили травмы.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовик. В результате столкновения водитель и пассажир ВАЗ-2114 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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