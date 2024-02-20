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В Стерлитамаке восьмиклассник свел счеты с жизнью

В Стерлитамаке восьмиклассник свел счеты с жизнью

11:11, 20 фев 2024

В Стерлитамаке произошла трагическая история, закончившаяся гибелью 14-летнего подростка.

В пятницу, 16 февраля, около 18 часов вечера, мать мальчика вернулась домой из магазина и сообщила сыну о том, что с ней по телефону связалась женщина, которую он якобы оскорбил на улице. Она добавила, что ей необходимо идти на работу в салон маникюра, и по возвращении они обсудят этот инцидент.

Когда в 22 часа женщина пришла домой, то с ужасом обнаружила, что ее сын мёртв - он покончил жизнь самоубийством в своей комнате. Предсмертной записки подросток не оставил.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли для дополнительной экспертизы компьютер, мобильный телефон и школьный дневник погибшего. Как стало известно, они не нашли в его вещах и цифровых устройствах ничего подозрительного. Тем не менее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Отмечается, что у подростка был сложный характер. В прошлом году в отношении него также возбуждалось уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужой собственности. Двумя годами ранее его мать была поставлена на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних в связи с мелким хищением, совершённым ее сыном. Также известно, что мальчик занимался боевыми искусствами.

В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия
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