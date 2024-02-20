В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины
11:26, 20 фев 2024
Утром 20 февраля в населенном пункте Куль-Кункас Миякинского района Республики Башкортостан произошло трагическое событие – в огне пожара погиб человек.
Огнем был поврежден деревянный дом, принадлежащий местному жителю. В ходе тушения пожара, проводившегося силами МЧС и ДПК Карановского сельсовета, было обнаружено тело 57-летнего мужчины.
Специалисты оперативно справились с возгоранием, причины и обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
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