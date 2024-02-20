Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

11:26, 20 фев 2024

Утром 20 февраля в населенном пункте Куль-Кункас Миякинского района Республики Башкортостан произошло трагическое событие – в огне пожара погиб человек.

Огнем был поврежден деревянный дом, принадлежащий местному жителю. В ходе тушения пожара, проводившегося силами МЧС и ДПК Карановского сельсовета, было обнаружено тело 57-летнего мужчины.

Специалисты оперативно справились с возгоранием, причины и обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

В Мишкинском районе Башкирии многодетная семья пострадала в серьезном пожаре В Мишкинском районе Башкирии многодетная семья пострадала в серьезном пожаре
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Миякинский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии во время пожара погиб 32-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара погиб 32-летний мужчина
Пожар в Башкирии унес жизнь 38-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии унес жизнь 38-летнего мужчины
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 63-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 63-летнего мужчины
В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok