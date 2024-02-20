В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

11:26, 20 фев 2024

Утром 20 февраля в населенном пункте Куль-Кункас Миякинского района Республики Башкортостан произошло трагическое событие – в огне пожара погиб человек.

Огнем был поврежден деревянный дом, принадлежащий местному жителю. В ходе тушения пожара, проводившегося силами МЧС и ДПК Карановского сельсовета, было обнаружено тело 57-летнего мужчины.

Специалисты оперативно справились с возгоранием, причины и обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: МЧС по РБ