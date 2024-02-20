В Уфе была задержана 20-летняя злостная нарушительница ПДД
14:31, 20 фев 2024
В Уфе произошел инцидент с участием 20-летней девушки-водителя, которая, как выяснилось, является злостной нарушительницей правил дорожного движения.
Согласно сообщениям, неравнодушные граждане прислали в чат-бот ГИБДД видео, на котором запечатлен автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого, резко маневрируя, ехал по улице 50-летия Октября. Сотрудники ГИБДД разыскали автомобиль и выяснили, что за рулем находилась 20-летняя девушка, которая в настоящее время не учится и не работает.
По данным полиции, получив водительские права в 2022 году, на сегодняшний день она была привлечена к ответственности более 120 раз - 55 раз за тонировку стекол, 40 раз за превышение скорости. А еще до получения прав ее дважды ловили за вождение автомобиля без соответствующего разрешения.
В очередной раз девушку оштрафовали за нарушение правил маневрирования и за тонировку автомобиля.
В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
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