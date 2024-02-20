В Башкирии спасателям пришлось спасать двоих детей запертых в квартире

19:36, 20 фев 2024

В Кумертау спасатели Госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь двум малолетним детям, которые оказались заперты в квартире.

Сегодня утром в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Кумертау двое маленьких детей, возрастом 2 и 3 года, остались одни. Мать, ненадолго отлучившись в магазин, оставила детей одних, но те, играя, закрыли дверь на защелку, самостоятельно открыть которую уже не смогли.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей. С помощью специальных инструментов они открыли дверь. К счастью, дети не пострадали.

В ходе беседы с мамой спасатели разъяснили ей правила безопасности, которые необходимо соблюдать, оставляя маленьких детей без присмотра.

Автор: Семен Подгорный