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В Башкирии объявили о поисках жителя Уфы Каусара Шайхутдинова

В Башкирии объявили о поисках жителя Уфы Каусара Шайхутдинова

13:26, 23 фев 2024

В Башкирии ведутся поиски 52-летнего уфимца Каусара Шайхутдинова, бесследно исчезнувшего 12 февраля.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт РБ».

Известно, что мужчина ростом 165 см, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и карие с зеленым отливом глаза.

Любая информация о его возможном местонахождении может оказаться полезной. Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией о Каусаре Шайхутдинове, сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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