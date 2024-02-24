Нашли без сознания: в Уфе во время приготовления еды на пенсионерке загорелась одежда
16:09, 24 фев 2024
В жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Айской города Уфы, сегодня днем произошел несчастный случай.
На 76-летней горожанке, во время приготовления еды на газовой плите, в результате неловкого движения загорелась одежда. Огонь с нее быстро перекинулся на предметы обихода, находящиеся в кухонном помещении, а затем и в ванной комнате, куда женщина направилась, в попытке самостоятельно потушить пламя.
Сотрудники МЧС РФ обнаружили пострадавшую без сознания в квартире и незамедлительно передали ее бригаде медиков. Женщина с ожогами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение.
В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет причины и обстоятельства данного происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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