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Нашли без сознания: в Уфе во время приготовления еды на пенсионерке загорелась одежда

Нашли без сознания: в Уфе во время приготовления еды на пенсионерке загорелась одежда

16:09, 24 фев 2024

В жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Айской города Уфы, сегодня днем произошел несчастный случай.

На 76-летней горожанке, во время приготовления еды на газовой плите, в результате неловкого движения загорелась одежда. Огонь с нее быстро перекинулся на предметы обихода, находящиеся в кухонном помещении, а затем и в ванной комнате, куда женщина направилась, в попытке самостоятельно потушить пламя.

Сотрудники МЧС РФ обнаружили пострадавшую без сознания в квартире и незамедлительно передали ее бригаде медиков. Женщина с ожогами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение.

В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет причины и обстоятельства данного происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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