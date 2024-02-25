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В Уфе водитель «Рено Сандеро» сбил ребёнка

В Уфе водитель «Рено Сандеро» сбил ребёнка

11:26, 25 фев 2024

В минувший четверг на одной из улиц Уфы случилось дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал семилетний мальчик.

Около одиннадцати часов утра автомобиль марки «Рено Сандеро», которым управлял 19-летний студент, ехал по улице Мушникова в направлении бульвара Баландина. Возле дома номер 16 по улице Г. Мушникова автомобиль совершил наезд на 7-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщила пресс-служба столичной ГИБДД мальчик с различными травмами был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

В Уфе водитель «Лады» совершил наезд 13-летнюю девочку В Уфе водитель «Лады» совершил наезд 13-летнюю девочку
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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