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В Башкирии от отравления бытовым газом погибли мать вместе с сыном

В Башкирии от отравления бытовым газом погибли мать вместе с сыном

15:13, 25 фев 2024

В Башкирии, 25 февраля, в частном доме на улице Куйбышева города Янаула, произошло несчастье – от отравления бытовым газом погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, трагедия унесла жизни мужчины 1996 года рождения и женщины 1955 года рождения, которые, как стало известно позже, были матерью и сыном. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления бытовым газом.

В настоящее время устанавливаются все подробности и причины случившегося. Признаков возгорания на месте происшествия не обнаружено. Для выяснения обстоятельств работает следственно-оперативная группа. Главное управление МЧС держит ситуацию под контролем.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Янаульский район отравление происшествия
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