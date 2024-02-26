В Башкирии ведутся поиски 15-летнего Радмира Салахутдинова

09:41, 26 фев 2024

В селе Иглино разыскивают 15-летнего Радмира Салахутдинова, который 24 февраля вышел из дома и пропал. Об этом проинформировали волонтеры поисково-спасательного отряда «Башрегионспас».

Согласно описанию, пропавший подросток имеет рост 178 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черную болоньевую куртку, серые спортивные штаны, черные кроссовки с зелеными полосками и черную шапку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Радмира Салахутдинова, незамедлительно сообщить об этом по номерам телефонов 8-937-3-102-112 или 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети