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В Башкирии осудили водителя виновного в гибели двух человек в страшном ДТП

В Башкирии осудили водителя виновного в гибели двух человек в страшном ДТП

14:01, 26 фев 2024

50-летний житель Янаульского района Башкирии осужден за совершение ДТП, в котором погибли два человека, а один получил тяжкий вред здоровью. Трагедия, унесшая жизни двух людей, произошла в июне 2023 года на 47-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул.

Хроника рокового вечера

«Лада Гранта» под управлением нетрезвого водителя мчалась по трассе, игнорируя ограничения скорости. На опасном повороте налево, пренебрегая предупреждающим знаком, мужчина не справился с управлением. Машина вылетела на обочину, снесла дорожный знак и опрокинулась в кювет.

Цена безрассудства

В результате жуткой аварии 40-летняя пассажирка «Гранты» погибла на месте. Водитель и трое других пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу. Один из них, 33-летний мужчина, впоследствии скончался.

Суд и приговор

Янаульский районный суд приговорил виновника ДТП к 8,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

Помимо уголовного наказания, суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда: 300 000 рублей каждой из семей погибших и 100 000 рублей пострадавшему пассажиру.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Янаульский район происшествия аварии суд
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