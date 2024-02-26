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Жительница Башкирии умерла через 2 дня после выписки из больницы

Жительница Башкирии умерла через 2 дня после выписки из больницы

15:17, 26 фев 2024

В Башкирии разгорелся скандал, связанный со смертью женщины, которая скончалась через два дня после выписки из больницы.

Дочь покойной, Снежана Лихачева, рассказала, что ее мать, Тамара Георгиевна, вернувшись домой 21 января после лечения в медицинском учреждении, чувствовала себя хорошо. Однако 23 января она умерла от кровотечения.

Девушка выразила возмущение тем, что ее мать выписали из больницы, хотя, очевидно, та еще не выздоровела. Супруг покойной намерен подать заявление в Следственный комитет для разбирательства этого дела.

Минздрав Башкирии отреагировал на сложившуюся ситуацию, заявив, что в настоящее время по данному инциденту начата проверка. Представители ведомства пообещали проинформировать родственников покойной о результатах расследования после его завершения.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: происшествия
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