Жители Уфы пострадали из-за падения льда и снега с многоэтажек
09:37, 27 фев 2024
В Уфе произошли два несчастных случая, связанного с падением снега и наледи с крыш домов на людей.
Сначала в понедельник днем на женщину упал снег с балкона многоэтажки по адресу бульвар Ибрагимова, 21. По словам очевидцев, 47-летняя жительница города шла по тротуару, когда с балкона дома рухнула глыба снега. Женщина получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.
Второй случай произошел с шестилетним мальчиком. Как передают очевидцы, ребенок шел возле пятиэтажного дома по адресу улица Борисоглебская, 8, когда с крыши дома неожиданно сошла наледь и упала прямо на него. Мальчик также получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Ему на месте оказали необходимую помощь.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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