Трагедия на трассе: один погибший и двое пострадавших в ДТП в Башкирии

13:56, 27 фев 2024

Сегодня в Баймакском районе Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Предварительно установлено, что авария случилась на 108 километре автомобильной дороги Магнитогорск – Ира. В лобовом столкновении сошлись ВАЗ-2111 и Renault Latitude. Водитель отечественного автомобиля, к сожалению, погиб.

Два пассажира ВАЗа, получившие травмы различной степени тяжести, были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ГИБДД по РБ