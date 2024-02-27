Трагедия на трассе: один погибший и двое пострадавших в ДТП в Башкирии
13:56, 27 фев 2024
Сегодня в Баймакском районе Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Предварительно установлено, что авария случилась на 108 километре автомобильной дороги Магнитогорск – Ира. В лобовом столкновении сошлись ВАЗ-2111 и Renault Latitude. Водитель отечественного автомобиля, к сожалению, погиб.
Два пассажира ВАЗа, получившие травмы различной степени тяжести, были госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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