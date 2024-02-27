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Школьница в Башкирии получила удар ногой в живот на уроке физкультуры

Школьница в Башкирии получила удар ногой в живот на уроке физкультуры

14:31, 27 фев 2024

В одной из школ Стерлитамака на уроке физкультуры произошло ЧП. По словам юриста Дмитрия Черкасова, представляющего интересы пострадавшей стороны, девочка нечаянно задела свою одноклассницу, после чего та пнула ее ногой в живот.

Инцидент произошел во время отсутствия контроля со стороны учителя, который в этот момент был занят разговором. Пострадавшая школьница была госпитализирована, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

О случившемся родители девочки узнали не от школы, а от родителей обидчицы, которая сразу же рассказала им о происшествии.

Семья пострадавшей сначала пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке, но не смогла достичь соглашения с родителями обидчицы. Заявленная сумма компенсации за моральный и физический вред в размере 100 тысяч рублей оказалась для них неподъемной.

В связи с этим потерпевшие были вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением к школе. Они требуют взыскать компенсацию морального вреда в пользу девочки и ее мамы, так как именно в стенах учебного заведения ребенок получил травмы.

Сумма исковых требований была целенаправленно завышена, однако суд, как правило, уменьшает ее в разы. В настоящее время общая сумма компенсации составляет почти полмиллиона рублей.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Стерлитамак происшествия
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