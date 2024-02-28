Девушка из Уфы заявила о попытке изнасилования малознакомым парнем

09:53, 28 фев 2024

Жительница Уфы обвинила малознакомого парня в попытке сексуального насилия. Согласно ее словам, она познакомилась с молодым человеком в мессенджере осенью прошлого года и за все время виделась с ним всего пару раз.

25 февраля Карина находилась дома, когда после обеда ей неожиданно написал Радмир. Он сообщил, что в данный момент гостит у друга, и предложил девушке присоединиться к их компании. Карина согласилась на это предложение.

Далее, по словам пострадавшей, Радмир встретил ее в подъезде на пятом этаже одного из домов Уфы и проводил в квартиру, номер которой Карина не запомнила. Как выяснилось, никакого "друга" там не было - они оказались наедине. Сидели, разговаривали, Карина употребляла пиво, а Радмир был абсолютно трезв.

Спустя некоторое время парень вдруг начал проявлять к девушке агрессию - отобрал у нее телефон, когда она захотела уйти и вызвать такси, стал приставать и домогаться близости вопреки ее желанию. Карина пыталась оттолкнуть Радмира, кричала, умоляла прекратить, но он лишь требовал, чтобы она была потише. Затем молодой человек прижал ее ноги коленями, чтобы Карина не могла встать, и продолжил попытки раздеть девушку.

Лишь когда в разгар этого кошмара у Карины зазвонил мобильный телефон, Радмир наконец отстранился и бросил: "Иди отсюда". Девушка, воспользовавшись моментом, сразу же собрала вещи, вызвала такси и уехала приблизительно в 23:30 по местному времени.

Спустя три часа после случившегося Карина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о попытке изнасилования со стороны малознакомого парня. По ее словам, она готова указать ту самую квартиру, где произошел инцидент.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru