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В Башкирии продолжаются поиски исчезнувшей в начале февраля Вероники Романовой

В Башкирии продолжаются поиски исчезнувшей в начале февраля Вероники Романовой

14:02, 28 фев 2024

29-летняя жительница села Базлык Бижбулякского района Башкирии Вероника Романова была объявлена пропавшей без вести 4 февраля 2023 года. Об этом стало известно из сообщения поискового отряда «Лиза Алерт».

Уже более двух недель родные и близкие Вероники ничего не знают о её местонахождении.

Согласно имеющейся информации, пропавшая 29-летняя молодая женщина имеет средний рост — 163 см, нормальное телосложение, светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были надеты темно-синяя куртка, синие джинсы и розовая шапка.

Волонтеры поискового отряда и родственники Вероники Романовой обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о её возможном местонахождении, с просьбой незамедлительно позвонить по телефонам горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Бижбулякский район происшествия поиск
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