Жертва драки в кафе Башкирии рассказала о страшных травмах и проблеме с опухолью

14:16, 28 фев 2024

Недавно в эфире федерального телеканала выступил житель Башкирии Евгений Козленков, пострадавший в декабрьской драке в одном из кафе Кумертау. Он подробно рассказал о полученных травмах, а также о проблеме с опухолью на ягодице, которая обострилась после избиения.

По словам Евгения, эта опухоль беспокоила его с детства и к настоящему времени разрослась до огромных размеров — ее вес он оценивает примерно в 6 кг. За свою жизнь мужчина перенес четыре операции по удалению опухоли, которая, однако, каждый раз появлялась вновь. Из-за ее больших размеров Евгению было некомфортно находиться в общественных местах.

Инцидент, о котором идет речь, произошел под Новый год. Евгений вместе с двумя друзьями пришел в кафе, где помимо них находились две девушки. С одной из них мужчина был давно знаком. Как только компания расселась за столиком, в заведение вошла группа из четырех парней. Один из них тут же присоединился к компании Евгения, еще двое встали позади, хотя свободных мест в кафе было предостаточно.

Как только незваный гость начал вставать из-за стола, к компании как раз подходила официантка с подносом. Парень толкнул ее, в результате чего напитки выплеснулись девушке на лицо и одежду. Евгений с друзьями попросили обидчика извиниться, но вместо этого началась словесная перепалка.

Перепалку Евгений продолжил уже на улице, а когда вернулся в кафе, то увидел, как его друга избивают четверо парней из той компании. Он бросился на помощь другу, но сам был сбит с ног и подвергнут жестокому избиению. Как рассказал Евгений, избиение длилось долго, в ходе него он несколько раз терял сознание. Несмотря на то, что мужчина предупредил нападавших об операции и попросил прекратить, те лишь ответили, что им «пофиг».

В результате этого нападения у Евгения диагностировали множественные травмы: перелом носа с обеих сторон, разрывы губ, сотрясение мозга, многочисленные гематомы на голове и крестце. Кроме того, один из ударов попал в область поясницы, из-за чего произошло внутреннее кровотечение объемом полтора литра.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Как пояснили в МВД Башкирии, все участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Изначально полиция задержала троих нападавших, двое из которых сразу признали свою вину. Позднее был пойман четвертый участник. Сейчас весь квартет находится под арестом.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: скриншот видео