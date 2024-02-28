Пенсионерка из Уфы погибла после неудачно поставленной клизмы

14:26, 28 фев 2024

В Уфе произошел трагический случай с 75-летней пациенткой одной из городских больниц.

Как сообщает телеграм-канал Мэш Батащ, в 2021 году пожилая женщина была госпитализирована с переломом бедра. Во время пребывания в стационаре ей была проведена клизма, в результате неосторожных действий медперсонала состояние пациентки резко ухудшилось.

Спустя 13 дней после этого инцидента пенсионерка скончалась. За время нахождения в больнице ей также были сделаны две операции на тазобедренном суставе. По мнению сестры умершей, эти оперативные вмешательства были абсолютно бесполезны. Она полагает, что медики пытались таким образом скрыть врачебную ошибку, допущенную во время постановки очистительной клизмы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что смерть пожилой уфимки наступила в результате неосторожных действий медбрата, проводившего процедуру. Однако виновник инцидента избежал наказания, поскольку к тому моменту истек срок давности по данному правонарушению.

Как отмечают родные и близкие умершей, со стороны медучреждения они даже не получили извинений за случившееся.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru