Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера
14:39, 28 фев 2024
Вчера вечером произошел инцидент с рейсом Уфа-Санкт-Петербург.
В 20:38 диспетчеры аэропорта получили сообщение от командира экипажа о том, что неопознанные лица предприняли попытку ослепить пилотов лазером зеленого цвета, когда самолет пролетал в районе н.п. Чишмы.
Согласно сообщению, лазерный луч исходил слева от борта. Экипаж не объявлял сигнал бедствия и продолжил полет до Санкт-Петербурга.
Информация о происшествии передана в органы МВД. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Россия».
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: Freepik.ru
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