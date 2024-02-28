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Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера

Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера

14:39, 28 фев 2024

Вчера вечером произошел инцидент с рейсом Уфа-Санкт-Петербург.

В 20:38 диспетчеры аэропорта получили сообщение от командира экипажа о том, что неопознанные лица предприняли попытку ослепить пилотов лазером зеленого цвета, когда самолет пролетал в районе н.п. Чишмы.

Согласно сообщению, лазерный луч исходил слева от борта. Экипаж не объявлял сигнал бедствия и продолжил полет до Санкт-Петербурга.

Информация о происшествии передана в органы МВД. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Россия».

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: Freepik.ru
Теги: происшествия
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