Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии
22:18, 28 фев 2024
27 февраля 2024 года в Зилаирском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lada Largus и грузовика КамАЗ.
В результате аварии погибла 18-летняя девушка, которая находилась в машине Lada. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Согласно другому источнику, в больнице также скончалась 45-летняя женщина из числа пострадавших.
Трагедия произошла на 223 км трассы Магнитогорск-Ира, когда Lada Largus врезалась в стоявший на дороге КамАЗ.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Зилаирские огни»
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