Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии

22:18, 28 фев 2024

27 февраля 2024 года в Зилаирском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lada Largus и грузовика КамАЗ.

В результате аварии погибла 18-летняя девушка, которая находилась в машине Lada. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Согласно другому источнику, в больнице также скончалась 45-летняя женщина из числа пострадавших.

Трагедия произошла на 223 км трассы Магнитогорск-Ира, когда Lada Largus врезалась в стоявший на дороге КамАЗ.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Зилаирские огни»