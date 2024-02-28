Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии

Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии

22:18, 28 фев 2024

27 февраля 2024 года в Зилаирском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lada Largus и грузовика КамАЗ.

В результате аварии погибла 18-летняя девушка, которая находилась в машине Lada. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Согласно другому источнику, в больнице также скончалась 45-летняя женщина из числа пострадавших.

Трагедия произошла на 223 км трассы Магнитогорск-Ира, когда Lada Largus врезалась в стоявший на дороге КамАЗ.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Трагедия на трассе: один погибший и двое пострадавших в ДТП в Башкирии Трагедия на трассе: один погибший и двое пострадавших в ДТП в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Зилаирские огни»
Теги: Зилаирский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии школьники попали в страшную аварию - видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьники попали в страшную аварию - видео
В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Происшествия в Башкирии
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Жуткое ДТП в Башкирии: грузовая фура разорвала легковушку
Происшествия в Башкирии
Жуткое ДТП в Башкирии: грузовая фура разорвала легковушку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok