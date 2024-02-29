В Башкирии муж искалечил жену молотком за то, что та не уследила за ребёнком

10:52, 29 фев 2024

В селе Иглино, произошла шокирующая история: 30-летний мужчина избил свою 28-летнюю жену молотком, причинив ей множественные травмы. Поводом для жестокой расправы стало падение их 8-месячного сына с кровати.

Как сообщает телеграм-канал Мэш Батащ, 8 января Екатерина, устав от домашних забот, попросила мужа Александра присмотреть за малышом. Однако мужчина отказался, ссылаясь на занятость. В результате, изможденная женщина уснула вместе с ребенком, не заметив, как тот упал с кровати.

Разъяренный отец, вместо того, чтобы помочь жене и ребенку, обрушился на нее с кулаками. Избив Екатерину, он вышел курить на веранду, где она его заперла, чтобы связаться с полицейскими.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили супругов и, не обнаружив видимых телесных повреждений у женщины, покинули дом. Оставшись один на один с разъяренным мужем, Екатерина подверглась еще более жестокому нападению: он избил ее молотком, причинив ей серьезные травмы.

На следующий день, 9 января, Екатерина зафиксировала побои в медицинском учреждении и написала заявление в полицию. Несмотря на прохождение экспертизы и предоставленные доказательства, уголовное дело по данному факту до сих пор не возбуждено.

Автор: Семен Подгорный