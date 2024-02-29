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3 жителя Башкирии погибли в ДТП в Саратовской области

3 жителя Башкирии погибли в ДТП в Саратовской области

14:18, 29 фев 2024

В ночь на 28 февраля в Лысогорском районе Саратовской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни шести человек.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, столкновение двух легковых автомобилей — ВАЗ-2112 и Лады Гранты — произошло около 00:15 на трассе вблизи поворота на поселок Гремячий.

В результате лобового столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. В Ладе Гранте погибли 30-летний водитель и два его пассажира — мужчины 32 и 38 лет. В ВАЗ-2112 от полученных травм скончались 39-летний водитель, а также 40-летний и 44-летний пассажиры.

Еще один пассажир ВАЗа, 44-летний мужчина, был доставлен в больницу с травмами. По предварительным данным, он также является жителем Башкирии.

Известно, что в «двенашке» ехали четыре человека, трое из которых — уроженцы Башкирии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии Четверо пострадали и один человек погиб в аварии на трассе в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Саратовской области.
Теги: происшествия аварии
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