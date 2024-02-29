В Башкирии опрокинулся грузовик перевозивший щебень

20:40, 29 фев 2024

На трассе М-7 вблизи населенного пункта Подымалово произошло опрокидывание грузового автомобиля, перевозившего щебень. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, предоставленной ведомством, водитель тягача потерял управление, в результате чего Скания вылетела в кювет и опрокинулась. В момент ДТП в транспортном средстве находился щебень.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогли выбраться водителю из грузовика. В настоящее время ведутся работы по установлению всех обстоятельств, приведших к данному происшествию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС