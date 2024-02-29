Волонтеры свернули поиски пропавшего школьника из Иглинского района Башкирии

21:09, 29 фев 2024

В Иглинском районе Башкортостана были прекращены поиски пропавшего без вести 15-летнего юноши.

Согласно данным источника в местных СМИ, подросток покинул родительский дом вечером 24 февраля, не взяв с собой мобильный телефон. Обеспокоенная исчезновением сына мать, на следующий день обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранителям были предоставлены фотография и образцы почерка. К поисковой операции присоединились волонтеры из местных общественных организаций.

Розыск пропавшего юноши продолжались 4 дня. К счастью, 29 февраля его удалось разыскать живым и невредимым. Радостную новость о благополучном исходе поисковой операции объявили волонтеры из организации «Поиск пропавших детей — Иглино».

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети